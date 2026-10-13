ओप्पो भारत में कलरOS 17 29 अक्टूबर से रोलआउट करना शुरू करेगी

ओप्पो ने जारी किया भारत में कलरOS 17 का रोलआउट शेड्यूल, जानिए क्या है इसकी खासियत

क्या है खबर?

ओप्पो ने भारत के लिए कलरOS 17 रोलआउट शेड्यूल की घोषणा की है। इसके तहत स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए यह अपडेट अक्टूबर, 2026 से 2027 की पहली तिमाही के बीच मिलेगा। इस अपडेट में नया डिजाइन किया गया इंटरफेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और अतिरिक्त सुरक्षा टूल्स शामिल हैं। रोलआउट शेड्यूल के अनुसार, यह अपडेट 29 अक्टूबर को चुनिंदा डिवाइस पर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इससे लैस डिवाइस की संख्या बढ़ती चली जाएगी।