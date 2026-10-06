OpenAI नियमों की पालना के लिए वॉटरमार्किंग सिस्टम शुरू करेगी

OpenAI यूरोपीय देशों में ChatGPT के टेक्स्ट पर शुरू करेगी वॉटरमार्किंग, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम का पालन करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) में ChatGPT और कोडेक्स से बने टेक्स्ट में एक अदृश्य वॉटरमार्क जोड़ना शुरू करेगी। 2 अगस्त से EU में लागू हुए AI एक्ट के पारदर्शिता नियम कंपनियों के लिए यह जरूरी बनाते हैं कि वे AI से बने कंटेंट को इस तरह से मार्क करें कि दूसरे सिस्टम उसे पहचान सकें। इसका मकसद इंसानों द्वारा बनाए और तकनीक से बने कंटेंट की पहचान करना है।