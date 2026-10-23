OpenAI ने 3 सुरक्षा शोधकर्ताओं को नौकरी से निकाला, सिग्नल चैट से गायब मिले थे मैसेज

तीनों शोधकर्ताओं ने एक खुला पत्र जारी कर चिंता जताई कि इस तरह की कार्रवाई से दूसरे कर्मचारी भी अपनी बात रखने से डर सकते हैं।

टोमेक कोरबाक ने कहा कि उन्हें बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने के कारण भरोसा तोड़ने का दोषी बताया गया। वहीं, जैस्मीन वांग ने चिंता जताई कि कर्मचारी स्वतंत्र जांचकर्ताओं को सही जानकारी देने से हिचक सकते हैं।

तीनों ने गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोपों को खारिज किया है।