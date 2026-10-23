डॉक्टरों से ज्यादा सटीक निकला माइक्रोसॉफ्ट का AI, बीमारी पहचानने में मिली बड़ी सफलता

MAI-DxO एक सामान्य चैटबॉट की तरह काम नहीं करता, बल्कि डॉक्टरों की टीम की तरह मरीजों के मामलों का विश्लेषण करता है।

इसमें कई AI एजेंट मिलकर मरीज के लक्षणों से जुड़े सवाल पूछते हैं, जरूरी जांच सुझाते हैं और संभावित बीमारी पर निष्कर्ष निकालते हैं। इस सिस्टम को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित मुश्किल मेडिकल मामलों पर परखा गया।

हालांकि, इस तुलना में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल नहीं थी, इसलिए नतीजों को समझना जरूरी है।