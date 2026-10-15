माइक्रोसॉफ्ट और जापान पुलिस की कार्रवाई

माइक्रोसॉफ्ट और जापान पुलिस की कार्रवाई, 1 अरब फर्जी मैसेज भेजने वाले नेटवर्क का खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:17 pm Oct 15, 202603:17 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के मुताबिक, उसने स्कैमर्स के एक नेटवर्क से जुड़े 20,000 से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए हैं। इस नेटवर्क का इस्तेमाल दुनियाभर में फर्जी मैसेज भेजने और लोगों की निजी जानकारी चुराने के लिए किया जा रहा था। जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर की गई जांच में माइक्रोसॉफ्ट ने इस धोखाधड़ी के पीछे काम करने वाले कई प्लेटफॉर्म का पता लगाया।