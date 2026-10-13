मेटा के नए AI मॉडल वंडर और वंडर फुल लॉन्च

मेटा के नए AI मॉडल वंडर और वंडर फुल लॉन्च, ChatGPT को मिलेगी टक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Oct 13, 202609:36 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी मेटा ने वंडर और वंडर फुल नाम के 2 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल OpenAI के ChatGPT और एंथ्रोपिक के क्लाउड को टक्कर दे सकते हैं। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने इन्हें कंपनी की AI तकनीक में बड़ा कदम बताया है। नए मॉडल जल्द ही म्यूज नाम के व्यक्तिगत सहायक ऐप पर उपलब्ध होंगे, लेकिन शुरुआत में इनका इस्तेमाल केवल भुगतान करने वाले ग्राहक कर सकेंगे।