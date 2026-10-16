मेटा ने लॉन्च किया नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क ओपन, चीनी कंपनियों को मिलेगी टक्कर

म्यूज स्पार्क ओपन एक ओपन-वेट मॉडल है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स इसके वेट डाउनलोड करके अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं।

मेटा के मुताबिक, यह मॉडल कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाने और मुश्किल तकनीकी कामों में मदद कर सकता है। यह लंबे समय तक चलने वाले कामों और कई चरणों में सोचकर जवाब देने के लिए भी तैयार किया गया है।

कंपनी ने इसमें सुरक्षा के लिए खास उपाय शामिल करने की बात कही है।