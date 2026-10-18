मेटा ने व्यावसायिक इस्तेमाल की शर्त से विवादस्पद भाषा को हटा दिया है

मेटा ने व्यावसायिक इस्तेमाल की शर्त को सुधारा, कंटेंट इस्तेमाल की थी चिंता

क्या है खबर?

मेटा ने अपनी व्यावसायिक इस्तेमाल शर्तों से कुछ ऐसे शब्दों को हटा दिया है, जिनसे कंपनी द्वारा यूजर्स के डाटा के इस्तेमाल किए जाने की चिंता हो रही थी। इनमें संकेत मिलता था कि वह अपने उत्पादों को विकसित करने और प्रशिक्षित करने के लिए बिजनेस अकाउंट्स के डोमेन, वेब पेजों या URL से कंटेंट का इस्तेमाल कर सकती है। इस भाषा को लेकर वेब स्क्रैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग के संबंध में चिंताएं पैदा हो गई थीं।