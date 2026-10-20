व्हाट्सऐप की वेबसाइट पर मिले AI के छिपे निर्देश

व्हाट्सऐप की वेबसाइट पर मिले AI के छिपे निर्देश, कंपनी ने बग बताकर हटाए

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:01 pm Oct 20, 202604:01 pm

क्या है खबर?

मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप की वेबसाइट पर AI चैटबॉट के लिए कुछ छिपे हुए निर्देश मिलने का मामला सामने आया है। प्राइवेसी कंपनी रेडैक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, वेबसाइट के करीब 80 पेज के कोड में ऐसे निर्देश मौजूद थे, जिनमें चैटबॉट को बताया गया था कि किन बातों का जवाब नहीं देना है। इन निर्देशों में कानूनी सलाह न देने और कुछ मामलों में डाटा सुरक्षा कानूनों का जिक्र नहीं करने जैसी बातें शामिल थीं।