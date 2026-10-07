एरिजोना कोर्ट सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला

एरिजोना कोर्ट सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला, 13 लाख लोगों का डाटा चोरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:08 pm Oct 07, 202601:08 pm

क्या है खबर?

एरिजोना के कोर्ट सिस्टम पर हुए साइबर हमले में 13 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा चोरी होने का मामला सामने आया है। यह हमला 24 सितंबर को हुआ था और कोर्ट के तकनीकी कर्मचारियों ने इसकी जानकारी मिलने के बाद इसे रोक दिया। घटना की जांच अभी जारी है और प्रभावित लोगों को इसकी सूचना दी जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि इस साइबर हमले से किसी मुकदमे की सुनवाई प्रभावित या देर नहीं हुई है।