IMC 2026 में जियो ने बताई 1,600 सैटेलाइट की योजना

IMC 2026 में जियो ने बताई 1,600 सैटेलाइट की योजना, दूर-दराज इलाकों तक पहुंचेगा नेटवर्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:14 pm Oct 08, 202606:14 pm

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने आज (8 अक्टूबर) इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में अपने प्रस्तावित 1,600 सैटेलाइट वाले लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क की जानकारी साझा की है। कंपनी का कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश होगी, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। इसमें दूर-दराज के गांव, द्वीप और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। जियो ने इस योजना को 'सॉवरेन सैटेलाइट कनेक्टिविटी' के विजन के तहत पेश किया है।