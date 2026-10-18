जापान 20 अक्टूबर को MMX मिशन मंगल ग्रह पर भेजेगा

जापान 20 अक्टूबर को लॉन्च करेगा अंतरिक्ष यान, मंगल के चंद्रमाओं का खुलेगा रहस्य

क्या है खबर?

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी मंगलवार (20 अक्टूबर) को एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन होगा, जिसका मकसद मंगल ग्रह के 2 छोटे, आलू के आकार के चंद्रमाओं में से एक 'फोबोस' से नमूने लाना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 5 साल तक चलने वाले इस मिशन से फोबोस और दूसरे साथी चंद्रमा 'डीमोस' के बनने और सौर मंडल में जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है।