ISRO ने मीथेन इंजन का किया सफल परीक्षण

ISRO ने मीथेन इंजन का किया सफल परीक्षण, ताकतवर रॉकेट बनाने की तैयारी तेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:45 pm Oct 19, 202601:45 pm

क्या है खबर?

भारत भविष्य में ज्यादा ताकतवर रॉकेट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मीथेन से चलने वाले नए इंजन के एक अहम हिस्से का सफल परीक्षण किया है। 9 अक्टूबर, 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित ISRO केंद्र में 1,100 किलो न्यूटन क्षमता वाले LME-1100 इंजन के गैस जनरेटर को पहली बार चालू किया गया। पूरा इंजन 2027 के मध्य तक तैयार करने का लक्ष्य है।