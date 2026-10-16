गगनयान मिशन के लिए ISRO ने पास किया अहम परीक्षण

गगनयान मिशन के लिए ISRO ने पास किया अहम परीक्षण, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होगी सुरक्षित

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:03 pm Oct 16, 202607:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के 2 हिस्सों को अलग करने से जुड़े कई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन परीक्षणों से यह जांचा गया कि अंतरिक्ष में जरूरी समय पर क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से सुरक्षित तरीके से अलग किया जा सकता है या नहीं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाले भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में अहम मानी जा रही है।