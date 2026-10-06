AI पर इंसानों का नियंत्रण खोने का खतरा

AI से इंसानियत को खतरा? एंथ्रोपिक के पूर्व शोधकर्ता ने दी गंभीर चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:18 pm Oct 06, 202612:18 pm

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के पूर्व शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से विकास को लेकर चिंता जताई है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की सुनवाई में उन्होंने कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि किसी AI सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए। उनके मुताबिक, अगर कंपनियों ने जरूरी सुरक्षा नहीं अपनाई, तो आने वाले समय में इंसानों का AI पर से नियंत्रण खत्म हो सकता है और इसका गंभीर असर इंसानियत पर पड़ सकता है।