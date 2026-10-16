सर्दियों में AC बंद है तो जरूर करें ये काम

सर्दियों में AC बंद है तो करें ये काम, गर्मियों में नहीं आएगी मरम्मत की नौबत

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:11 pm Oct 16, 202606:11 pm

क्या है खबर?

उत्तर भारत में तापमान गिरने के साथ ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर मार्च या अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान AC की बाहरी यूनिट धूल, धुएं, कोहरे की नमी, पत्तियों और पक्षियों की गंदगी के संपर्क में रहती है। इससे यूनिट को नुकसान पहुंच सकता है और गर्मियों में मरम्मत पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में करीब 200 रुपये का आउटडोर यूनिट कवर इस नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है।