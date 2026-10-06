ईमेल एड्रेस अकाउंट की सुरक्षा और जरूरी हिस्सा होता है

फेसबुक अकाउंट में ईमेल एड्रेस कैसे जोड़ें या हटाएं? जानें आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:28 am Oct 06, 202609:28 am

क्या है खबर?

फेसबुक अकाउंट में ईमेल एड्रेस जोड़ना, हटाना या बदलना काफी आसान है। ईमेल एड्रेस अकाउंट की सुरक्षा और जरूरी हिस्सा होता है। जरूरत पड़ने पर आप नया ईमेल जोड़ सकते हैं या पुराना एड्रेस हटा सकते हैं। इसके लिए फेसबुक की सेटिंग्स में अकाउंट्स सेंटर का इस्तेमाल करना होता है। नया ईमेल जोड़ते समय उस पर भेजा गया कन्फर्मेशन कोड डालना पड़ता है। वहीं ईमेल हटाते समय आपसे फेसबुक पासवर्ड दोबारा मांगा जा सकता है।