हरियाणा सरकार की क्लाउड और डाटा सेंटर सेवा दुनियाभर में पहुंचाने की योजना है

हरियाणा ने विदेशों का डाटा होस्ट करने के लिए किया MoU, जानिए और क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

हरियाणा सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने अनंत राज क्लाउड सिंगापुर और ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद क्लाउड और डाटा सेंटर सेवाओं को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने और राज्य में विदेशी डाटा की होस्टिंग को आसान बनाना है। अनंत राज क्लाउड सिंगापुर, कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म अशोक क्लाउड की मार्केटिंग करेगी। कंपनी ऐसे विदेशी ग्राहकों को जोड़ने में भी मदद करेगी, जो अपना डाटा हरियाणा में रखना चाहते हैं।