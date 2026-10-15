सरकार का आदेश, 1 नवंबर से कॉल आने पर दिखेगा कॉलर का नाम और नंबर

CNAP सुविधा में फोन की स्क्रीन पर सबसे पहले कॉल करने वाले का नंबर और फिर नाम दिखाई देगा।

अगर नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव है, तो सेव किया गया नाम दिखेगा। नंबर सेव नहीं होने पर घरेलू कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड से दिखाया जाएगा।

विदेश से आने वाली कॉल पर स्क्रीन पर 'इंटरनेशनल कॉल' लिखा आएगा। फिलहाल 2G और 3G नेटवर्क पर इसे लागू करने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा।