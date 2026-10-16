गूगल के विलो चिप ने किया कमाल

गूगल के विलो चिप ने किया कमाल, क्वांटम कंप्यूटर की गलतियां 40 गुना हुईं कम

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:55 pm Oct 16, 202602:55 pm

क्या है खबर?

गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी का दावा है कि उसने अपने विलो चिप में गलतियों को करीब 40 गुना कम करने का तरीका खोजा है। इससे भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा भरोसेमंद तरीके से मुश्किल समस्याएं हल कर सकेंगे। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने इसे उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। इस शोध के नतीजे गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में शेयर किया है।