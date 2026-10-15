गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बढ़ाए सुरक्षा फीचर्स

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किए नए सुरक्षा फीचर्स, जेमिनी AI पकड़ेगा फर्जी मैसेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 am Oct 15, 202609:26 am

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वालों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई नए सुरक्षा फीचर्स पेश किए हैं। इनमें मैसेजेस ऐप की एक नई सेटिंग शामिल है, जिसे चालू करने पर जेमिनी AI संदिग्ध मैसेज की पहचान करके चेतावनी देगा। यह फीचर मैसेज भेजने वाले की मंशा समझने की कोशिश करेगा और धोखाधड़ी की आशंका होने पर यूजर को अलर्ट करेगा। यह सुविधा आने वाले हफ्तों में यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।