अब 200 से ज्यादा देशों में मिलेगा भूकंप अलर्ट, गूगल ने बढ़ाया दायरा

गूगल आने वाले महीनों में भूकंप से जुड़े अलर्ट को और उपयोगी बनाने जा रहा है।

चेतावनी के साथ एक नक्शा दिखाया जाएगा, जिसमें झटकों से प्रभावित हो सकने वाला क्षेत्र और भूकंप की अनुमानित तीव्रता बताई जाएगी। इसके साथ लोगों को बचाव के तरीके भी सुझाए जाएंगे।

एक विकल्प के जरिए घटना से जुड़ी नई जानकारी देखी जा सकेगी। इन बदलावों से लोगों को खतरे को बेहतर ढंग से समझने और सही समय पर फैसला लेने में मदद मिलेगी।