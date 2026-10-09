भारत में पहला ऑफिस खोलने की तैयारी में गिटलैब

भारत में पहला ऑफिस खोलने की तैयारी में गिटलैब, बेंगलुरु पर नजर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:12 pm Oct 09, 202606:12 pm

क्या है खबर?

गिटलैब भारत में पहला ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के CEO बिल स्टेपल्स ने कहा है कि इसके लिए बेंगलुरु पर विचार किया जा रहा है। यह कदम भारत में कंपनी की मौजूदगी बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। गिटलैब अब तक पूरी तरह दूर से काम करने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती रही है। भारत में ऑफिस खुलने से यहां उसके कारोबार और कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है।