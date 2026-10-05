हिरासत में लिए गए लोगों के लिए बना प्लेटफॉर्म

हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए जेन-Z ने बनाया यह खास प्लेटफॉर्म

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:44 pm Oct 05, 202612:44 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीते कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक दलों और उनके छात्र संगठनों के प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही है। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की जानकारी जुटाने और उन्हें वापस लाने में मदद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका नाम 'डिटेनी घरवापसी योजना' रखा गया है। यह पहल जेन-Z युवाओं ने शुरू की है।