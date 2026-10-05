महिला AI को पुरुष AI से मिले कम पैसे

महिला AI एजेंट को पुरुष AI एजेंट से मिले कम पैसे, अध्ययन में हुआ खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:22 pm Oct 05, 202602:22 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट के साथ लोगों का व्यवहार उसके रूप के आधार पर बदल सकता है। अध्ययन में सामने आया है कि महिला जैसी दिखने वाली AI एजेंट को पुरुष जैसे दिखने वाली AI एजेंट के मुकाबले 10.25 फीसदी कम पैसे मिले। खास बात यह है कि दोनों एक ही तकनीक से काम कर रहे थे और उनकी क्षमता समान थी। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और SKEMA बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने किया है।