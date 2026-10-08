स्टारलिंक लॉन्च में देरी पर अंबानी पर भड़के मस्क

स्टारलिंक लॉन्च में देरी पर अंबानी पर भड़के मस्क, पूछा- क्या वही हैं भारत के बॉस?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:35 pm Oct 08, 202608:35 pm

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने स्टारलिंक लॉन्च के लिए अनुमति में देरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी पर सीधा हमला किया है। मस्क ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टारलिंक 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस के साथ काम कर रहा है और कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के हर कानून और जरूरी शर्त को पूरा करने में लगी है। इसके बावजूद भारत में लाइसेंस नहीं मिलने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है।