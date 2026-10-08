स्टारलिंक लॉन्च में देरी पर अंबानी पर भड़के मस्क, पूछा- क्या वही हैं भारत के बॉस?
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने स्टारलिंक लॉन्च के लिए अनुमति में देरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी पर सीधा हमला किया है। मस्क ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टारलिंक 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस के साथ काम कर रहा है और कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के हर कानून और जरूरी शर्त को पूरा करने में लगी है। इसके बावजूद भारत में लाइसेंस नहीं मिलने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है।
सवाल
मस्क ने पूछा- लाइसेंस क्यों नहीं मिला?
मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों को पूरा किया है, फिर भी अब तक अनुमति क्यों नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि कंपनी 5 साल से भारत सरकार की सभी कानूनी और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने में लगी हुई है। हालांकि, मस्क के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उनके पोस्ट से नहीं होती।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कई अलग-अलग मंजूरियां जरूरी हैं।
निशाना
अंबानी को लेकर किया सीधा सवाल
मस्क ने अपने पोस्ट में मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए सवाल किया, "क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?" यह टिप्पणी उन्होंने स्टारलिंक को भारत में अनुमति मिलने में देरी के संदर्भ में की।
इससे पहले भी मस्क भारत में स्टारलिंक की मंजूरी को लेकर कुछ बड़े कारोबारियों पर बाजार में दबदबा बनाए रखने का आरोप लगा चुके हैं।
हालांकि, पहले उन्होंने किसी कारोबारी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license?— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
Is Ambani the real boss of India? https://t.co/KUSgfJRynZ
अन्य
स्टारलिंक को अभी और मंजूरियां जरूरी
भारत में स्टारलिंक की सेवा शुरू करने के लिए कंपनी को सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, बल्कि स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा से जुड़ी मंजूरियां भी हासिल करनी होती हैं।
सरकार पहले कह चुकी है कि सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए सभी कंपनियों पर समान नियम लागू होते हैं।
ऐसे में मस्क के नए बयान के बाद स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है और अनुमति में देरी का मुद्दा सामने आया है।