CMF ने लॉन्च किए 2 नए ब्लूटूथ स्पीकर, मिलेगी 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ

दोनों CMF स्पीकर में स्टीरियो मोड दिया गया है, जिससे एक ही मॉडल के दो स्पीकर जोड़कर आवाज का बेहतर अनुभव लिया जा सकता है।

ऑराकास्ट की मदद से अनुकूल स्पीकर जोड़कर आवाज का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। नथिंग एक्स ऐप से आवाज की सेटिंग बदली जा सकती है। इसमें बास बढ़ाने, संतुलित आवाज और नाइट मोड जैसे विकल्प मिलते हैं।

दोनों स्पीकर में ब्लूटूथ 6.0, 2 डिवाइस जोड़ने और USB-C से ऑडियो चलाने की सुविधा भी है।