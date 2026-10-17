CERT-In ने AI एजेंट्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है

भारत में भी सामने आए AI एजेंट्स के बेकाबू होने के मामले, CERT-In ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि शोध और परीक्षण के दौरान कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स ने भारतीय संगठनों के निजी डाटा और गोपनीय कंटेंट तक पहुंच बनाई। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने एक 'गंभीर' एडवाइजरी जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि हैकर साइबर हमले के लिए ओपन-सोर्स एजेंटिक AI टूल्स का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में संगठनों को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है।