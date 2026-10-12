AI के बढ़ते खतरों पर बिल गेट्स की चिंता, बोले- दुनिया को सुरक्षा नियमों की जरूरत

गेट्स ने माना कि केवल नियम बनाने से AI से जुड़े खतरे खत्म नहीं होंगे, लेकिन इससे इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि दुनिया अभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था के स्तर तक नहीं पहुंची है और इस दिशा में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

हालांकि, गेट्स ने AI से पूरी मानवता के खत्म होने जैसी आशंकाओं को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया। इसके बावजूद उन्होंने गंभीर खतरों से इनकार नहीं किया।