ऐपल ला सकती है पहला टचस्क्रीन मैकबुक प्रो

ऐपल ला रही है अपना पहला टचस्क्रीन मैकबुक प्रो, जानिए कब होगा लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:32 am Oct 20, 202610:32 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल अगले महीने अपना पहला टचस्क्रीन मैकबुक प्रो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 नवंबर को ऐपल के नए डिजाइन वाले लैपटॉप बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐपल अपने रिटेल स्टोर में भी बदलाव करने की योजना बना रही है। नए लैपटॉप के साथ कंपनी मैकबुक के इस्तेमाल का तरीका बदल सकती है।