रोबोट की तरह काम करने वाला डिवाइस बना रही ऐपल

ऐपल का अगला स्मार्ट होम डिवाइस करेगा रोबोट की तरह काम, जानें क्या होगी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:20 am Oct 19, 202610:20 am

क्या है खबर?

ऐपल एक नया स्मार्ट होम डिवाइस तैयार कर रही है, जो रोबोट की तरह काम करेगा। ब्लूमबर्ग के पत्रकार मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें बड़ी स्क्रीन होगी, जो एक मोटर से चलने वाली बांह पर लगी होगी। यह डिवाइस कमरे में मौजूद लोगों की आवाज पहचानकर उनकी तरफ घूम सकेगा। कंपनी इस तकनीक के जरिए घर में वीडियो कॉल और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल आसान बनाना चाहती है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।