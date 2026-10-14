ऐपल ने लॉन्च किया नया ऐपल TV 4K

ऐपल ने लॉन्च किया नया ऐपल TV 4K, मिलेगा सिरी AI का सपोर्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:37 am Oct 14, 202608:37 am

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की नई रेंज के तहत अपडेटेड ऐपल TV 4K पेश किया है। इस बार कंपनी ने डिवाइस में अपने नए AI असिस्टेंट सिरी को खास जगह दी है। इसके जरिए यूजर्स टीवी देखते समय बोलकर कई सवाल पूछ सकेंगे और अपनी पसंद के अनुसार सुझाव पा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, नया ऐपल TV 4K पहले से तेज है और इसमें मनोरंजन के साथ स्मार्ट होम से जुड़े कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं।