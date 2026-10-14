ऐपल ने लॉन्च किया होमपॉड मिनी 2

ऐपल ने लॉन्च किया होमपॉड मिनी 2, जानिए फीचर्स और कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:37 am Oct 14, 202608:37 am

क्या है खबर?

ऐपल ने करीब 6 साल बाद अपने छोटे स्मार्ट स्पीकर होमपॉड मिनी का नया मॉडल पेश किया है। कंपनी ने इसे 5 रंगों में उतारा है। नए होमपॉड मिनी 2 में सिरी AI का सपोर्ट मिलेगा, जो ऐपल इंटेलिजेंस पर आधारित है। हालांकि, लॉन्च के समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी के मुताबिक, इसे भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जोड़ा जाएगा। नए मॉडल में बेहतर तकनीक और स्मार्ट होम से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं।