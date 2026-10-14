ऐपल ने लॉन्च किया होम कलेक्शन, स्मार्ट होम के लिए आए 6 नए डिवाइस

इस कलेक्शन के स्मार्ट डोर लॉक में ऐपल होम की और अल्ट्रा वाइडबैंड तकनीक का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन के जरिए बिना हाथ लगाए दरवाजा खोला जा सकता है।

वीडियो डोरबेल में दो कैमरे दिए गए हैं, जो सामने आने वाले व्यक्ति और नीचे रखे पैकेज को दिखाते हैं। इनडोर कैमरा अपने आप ऊपर-नीचे घूम सकता है।

आउटडोर कैमरे के एक मॉडल में फ्लडलाइट भी है। कैमरे 2.5K तक के रिजॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।