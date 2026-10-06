ऐपल इंटेलिजेंस ले रहा है 12GB तक स्टोरेज

ऐपल इंटेलिजेंस ले रहा है 12GB तक स्टोरेज, नया टूल करेगा जगह खाली

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:44 pm Oct 06, 202601:44 pm

क्या है खबर?

ऐपल के मैक यूजर्स के लिए ऐपल इंटेलिजेंस को बंद करने का तरीका सामने आया है। रिमूव मैक AI नाम का ओपन-सोर्स टूल ऐपल के AI फीचर्स को बंद कर सकता है और मैक में मौजूद AI मॉडल्स को हटा सकता है। यह टूल सिस्टम को इन मॉडल्स को दोबारा डाउनलोड करने से भी रोकता है। यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जो AI फीचर्स इस्तेमाल नहीं करते और मैक में स्टोरेज खाली रखना चाहते हैं।