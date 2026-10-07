ऐपल और LG मिलकर बनाएंगी स्मार्ट होम डिवाइस

ऐपल और LG मिलकर बनाएंगी स्मार्ट होम डिवाइस, डोरबेल और स्मार्ट लॉक होंगे लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:36 pm Oct 07, 202612:36 pm

क्या है खबर?

ऐपल स्मार्ट होम कारोबार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी दक्षिण कोरिया की LG के साथ मिलकर घर में इस्तेमाल होने वाले कई स्मार्ट उपकरण तैयार कर रही है। इनमें वीडियो डोरबेल, सुरक्षा कैमरे, स्मार्ट लॉक, थर्मोस्टेट और तापमान सेंसर शामिल हैं। इन उपकरणों को ऐपल के आने वाले स्मार्ट होम हब के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। इससे ऐपल का घरेलू तकनीक वाला इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है।