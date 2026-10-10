एंथ्रोपिक के AI मॉडल ने हत्या के मामले में दी झूठी सूचना, जानिए क्या है मामला

पुलिस के अनुसार, एंथ्रोपिक ने साफ किया कि AI मॉडल का एक ऑटोमेटेड टेस्ट चल रहा था, जिसमें रैंडम चुनी गई वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्शन शामिल था।

इसी दौरान उसने पुलिस पोर्टल को एक्सेस किया और एक अनसुलझी हत्या के बारे में झूठी जानकारी सब्मिट कर दी।

AFP के मुताबिक, सिस्टम ने खुद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया, जिसे शायद इस मामले की जानकारी हो। पुलिस ने इस जानकारी को स्पैम मानकर आगे की जांच नहीं की।