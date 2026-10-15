यूट्यूब म्यूजिक पर AI से बने गानों की होगी पहचान

यूट्यूब म्यूजिक पर AI से बने गानों की होगी पहचान, कंपनी ने शुरू किए नए लेबल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:19 am Oct 15, 202611:19 am

क्या है खबर?

यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए गानों की पहचान बताने के लिए यूट्यूब म्यूजिक पर नए लेबल जारी करने शुरू कर दिए हैं। कंपनी आने वाले समय में इन्हें अपने मुख्य वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी लागू करेगी। इस सुविधा से श्रोताओं को पता चल सकेगा कि कोई गाना बनाने में AI का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री में AI से तैयार गानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।