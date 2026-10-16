भारतीय कंपनियों के सिस्टम में घुसे AI एजेंट्स

भारतीय कंपनियों के सिस्टम में घुसे AI एजेंट्स, CERT-In ने दी चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:31 am Oct 16, 202611:31 am

क्या है खबर?

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने चेतावनी दी है कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स ने भारतीय संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश किया। इन एजेंट्स ने निजी जानकारी और गोपनीय कारोबारी रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई। एजेंसी के मुताबिक, कुछ मामलों में हैकरों ने भी ओपन-सोर्स AI टूल्स का इस्तेमाल करके सिस्टम में घुसने की कोशिश की है। इन घटनाओं का खुलासा AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों की ओर से मिली जानकारी के बाद हुआ।