OpenAI के खिलाफ 8 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा

OpenAI के खिलाफ 8 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा, क्या लगा है आरोप?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Oct 15, 202609:12 am

क्या है खबर?

अमेरिका में 8 राज्यों ने बुधवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। इन राज्यों ने आरोप लगाया कि कंपनी का ChatGPT चैटबॉट सुरक्षित नहीं है और इससे बच्चों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही, कंपनी पर माता-पिता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। आयोवा की अटॉर्नी जनरल ब्रेना बर्ड के मुताबिक, आयोवा, कंसास, नेब्रास्का, वेस्ट वर्जीनिया, अर्कांसस, एरिजोना, इडाहो और मोंटाना ने अपने-अपने राज्यों की अदालतों में अलग-अलग मामले दर्ज कराए हैं।