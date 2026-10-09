2030 तक भारत में आ सकता है 6G

2030 तक भारत में आ सकता है 6G, जियो ने शुरू की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:18 pm Oct 09, 202605:18 pm

क्या है खबर?

भारत साल 2030 में 6G तकनीक शुरू करने वाले शुरुआती देशों में शामिल हो सकता है। इस दिशा में रिलायंस जियो ने तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने 6G से जुड़ी अपनी शुरुआती तकनीक और नए रेडियो सिस्टम तैयार किए हैं। इन्हें नई दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में दिखाया जाएगा। हालांकि, 6G के वैश्विक मानक 2030 में तय होने की उम्मीद है। इसके बाद तकनीक को शुरू करने की दिशा साफ होगी।