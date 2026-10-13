केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया

एल मुरुगन ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा, दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना

क्या है खबर?

केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना पूरा समय तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने और पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करने में लगाना चाहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ संसदीय कार्य मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे मुरुगन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में जिम्मेदारियों से मुक्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।