केंद्र सरकार ने 3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटाया, अब ये कहलाएगी योजना

केंद्र ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को अब जन्म से दिव्यांग लोगों के लिए कर दिया है। यानी दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु मानदंड अब जन्म से होगा।

इसके तहत 0-79 वर्ष आयु के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये पेंशन होगी।

योजना के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 80 की जगह 40 प्रतिशत किया है। वृद्ध और विधवाओं की पेंशन योजनाएं में बदलाव नहीं है।