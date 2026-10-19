गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल

कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि राज्य में हवा पूरी तरह से बदल गई है और जहां भी जा रहे हैं, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बदलाव आवश्यक हो गया है।

उन्होंने कहा कि काफी बड़े-बड़े लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं क्योंकि आम लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है।

उन्होंने चकराता सीट पर असमंजस को लेकर कहा कि प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आगे की रणनीति बाद में तय होगी।