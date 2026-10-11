लखनऊ: कांग्रेस कार्यालय में हंगामा, अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच चले जूते-चप्पल

हॉल में जब नवनियुक्त अध्यक्ष 'मोना' की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी पूर्व अध्यक्ष राय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे।

उनके समर्थकों ने हॉल के भीतर तेज आवाज में 'अजय राय जिंदाबाद' के नारे लगाना शुरू कर दिया।

इस नारेबाजी पर वहां मौजूद महिला नेता ममता चौधरी ने तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को डांटते हुए कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो राय समर्थकों को नागवार गुजरे।

उसके बाद दोनों गुटों के समर्थकों में झड़प हो गई।