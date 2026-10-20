विपक्ष के 'सत्ता परिवर्तन अभियान' पर भड़के मोहन भागवत, बोले- बाहरी ताकतें देश कमजोर कर रहीं 

उन्होंने कहा, "फ्रांस या अल्बानिया या नेपाल या बांग्लादेश में जो हुआ, उसे देखिए। वे कहते हैं कि सरकार बदलने से हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह तूफान पश्चिम से उठा है, जो हर तरह के सिस्टम के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसी ही कोशिशें हो रही हैं, लेकिन देश ने हाल के दशकों में तरक्की की है, भारत एक अच्छी नीति और अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ा है।