राहुल गांधी का RSS पर निशाना, बोले- महिलाओं को अपनी संपत्ति मानता है पुरुषों का संगठन

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने लिखा, 'RSS पुरुषों का एक ऐसा समूह जो संविधान के खिलाफ है और मानता है कि औरतें पुरुषों की संपत्ति हैं। मैं शिव-शक्ति में विश्वास रखता हूं। इसीलिए उनसे लड़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबसे अच्छी बातहै कि उनकी अपनी ही कई औरतें मेरे समर्थन में हैं।'

राहुल ने लिखा कि वह पुरुष रूप में शिव और स्त्री रूप में शक्ति, दोनों पर विश्वास करते हैं, इसलिए RSS से खुलकर लड़ते हैं।