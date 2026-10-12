राहुल गांधी ने विपक्ष के मार्च को शिव की बारात बताया

मोदी सरकार और CEC के खिलाफ विपक्ष का मार्च, राहुल बोले- लोकतंत्र बचाने हर कोई आए

लेखन गजेंद्र 01:16 pm Oct 12, 202601:16 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक दोपहर 1:30 बजे से 'दिल्ली चलो' मार्च का आह्वान किया, जिसमें सभी लोगों से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च में हर एक को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 1:30 बजे नहीं आ सकते तो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने आइए।