प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा के 25 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा के 25 साल पूरे होने पर नया नारा दिया, "हम करके रहेंगे"

लेखन गजेंद्र 11:35 am Oct 07, 202611:35 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार प्रमुख के तौर पर अपनी सेवा के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते समय कभी नहीं सोचा था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। इस मौक पर उन्होंने "हम करके रहेंगे" का नया नारा देकर देश की विकास महत्वाकांक्षाओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया।