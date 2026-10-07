प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विनायक मंदिर में पूजा की

प्रधानमंत्री मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे, विनायक मंदिर में पूजा की

लेखन गजेंद्र 09:31 am Oct 07, 202609:31 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में 25 साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर बुधवार को दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना और आरती की। उन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति करता रहे।'